Mercato - OM : Deux pistes XXL activées par Eyraud pour la succession de Villas-Boas !

Publié le 17 mai 2020 à 11h15 par D.M.

Afin de combler le possible départ d’André Villas-Boas, l’OM serait intéressé par Lucien Favre et Rafael Benitez. Mais le salaire élevé de ces deux techniciens pourrait compliquer l’opération.

Andoni Zubizarreta n’est plus le directeur sportif de l’OM. Ce jeudi, la direction s’est séparée de l’Espagnol d’un commun accord après plus de trois ans de bons et loyaux services. Un départ qui pourrait pousser André Villas-Boas a également faire ses valises. Le technicien, très proche de Zubizarreta, serait sur le point de quitter l’OM. D’autant plus qu’en janvier dernier, l’entraîneur avait lié son avenir à celui de l’ancien gardien : « Je suis venu ici, un pour la grandeur du club, deux pour Andoni Zubizarreta. J'ai déjà dit que mon futur est intimement lié à son futur . » Un avenir incertain qui pousse les dirigeants marseillais à explorer le marché afin de dénicher un possible remplaçant. Comme annoncé par le 10 Sport le 15 mai dernier, des contacts ont été établis avec Christophe Galtier qui demeure la priorité de Jacques-Henri Eyraud.

Rafa Benitez et Lucien Favre sur les tablettes de l’OM