Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud ne fera aucun cadeau à André Villas-Boas !

Publié le 18 mai 2020 à 5h15 par T.M.

Après Andoni Zubizarreta, c’est André Villas-Boas qui pourrait bien décider de quitter l’OM. Toutefois, si le Portugais venait à décider de partir, aucun cadeau ne devrait lui être fait.

La crise frappe actuellement l’OM de plein fouet. L’euphorie de la qualification en Ligue des Champions est rapidement passée et désormais, l’inquiétude a gagné les abords du Vélodrome. Les fans phocéens sont, en effet, inquiets de voir André Villas-Boas faire ses valises, lui qui a réussir des miracles avec l’OM. En effet, suite au départ d’Andoni Zubizarreta, les regards se sont immédiatement tournés vers le Portugais, qui avait fait savoir que son avenir était lié à celui du directeur sportif espagnol. Alors qu’on attend désormais d’en savoir plus pour Villas-Boas, Jacques-Henri Eyraud aurait été très clair avec son entraîneur.

Pas de départ à l’amiable !