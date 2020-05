Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pierre Ménès est catégorique pour l'avenir de Mbappé !

Publié le 17 mai 2020 à 20h45 par B.C.

Alors que le Real Madrid rêve de s'attacher les services de Kylian Mbappé, Pierre Ménès estime que l'attaquant français ne quittera pas le PSG cet été compte tenu de la situation actuelle.

Il y a encore quelques semaines, les supporters du PSG craignaient de vivre un été très mouvementé avec Kylian Mbappé et Neymar. Les deux stars parisiennes, liées au club de la capitale jusqu'en juin 2022, étaient en effet respectivement annoncées sur les tablettes du Real Madrid et du FC Barcelone. Cependant, la crise du coronavirus a bouleversé l'économie du football, et il sera difficile pour les clubs de réaliser de grosses opérations cet été. Ainsi, Pierre Ménès estime avec certitude que Kylian Mbappé restera au PSG.

« Mbappé va forcément rester »