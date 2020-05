Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce détail important dans le dossier Arthur !

Publié le 17 mai 2020 à 19h00 par D.M.

La Juventus souhaiterait baisser sa masse salariale la saison prochaine. Dans cette optique, le club italien voudrait se séparer de Miralem Pjanic et persisterait pour Arthur.

Présent à Turin depuis 2016, Miralem Pjanic ne devrait plus porter le maillot de la Juventus la saison prochaine. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, le PSG a tenté le coup, mais c’est bien le FC Barcelone qui semble le mieux placé pour rafler la mise. Le milieu de terrain bosnien aurait d’ores et déjà donné son accord pour rejoindre la Catalogne. La crise économique incite cependant les clubs à peu dépenser et un échange pourrait satisfaire les deux parties. La presse espagnole annonce que Nelson Semedo pourrait servir de monnaie d’échange, mais la Juventus préférerait accueillir Arthur. Toutefois, le FC Barcelone serait réticent à le laisser filer.

Une priorité avant tout économique ?