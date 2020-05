Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Bennacer envoie un message lourd de sens sur son avenir...

Publié le 17 mai 2020 à 18h15 par D.M.

Ismaël Bennacer a évoqué son attachement au maillot du Milan AC. Un mauvais signal envoyé au PSG qui le courtise en vue du prochain mercato.

Malgré la suspension du championnat de France, Leonardo s’est activé afin de dénicher des renforts capables de renforcer le PSG. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, le directeur sportif brésilien a ciblé de nombreux joueurs à l’instar de Lorenzo Pellegrini (AS Roma), Tiémoué Bakayoko (Chelsea) ou encore d'Ismaël Bennacer (Milan AC). Sous contrat jusqu’en 2024, le milieu de terrain algérien plait énormément à Leonardo qui a dégainé une première offre de 30M€. Une somme jugée insuffisante par le Milan AC.

« Je veux tout gagner avec Milan »