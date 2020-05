Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une nouvelle pépite de Tuchel sur le départ ?

Publié le 17 mai 2020 à 21h15 par A.D.

Alors que la concurrence dans les buts pourrait être rude la saison prochaine, Garisonne Innocent devrait être prêté la saison prochaine. Le jeune gardien du PSG pourrait filer en Ligue 2 ou à l'étranger.

Tout comme Tanguy Kouassi ou encore Adil Aouchiche, Garisonne Innocent pourrait quitter le PSG cet été. De retour depuis la fin de la dernière saison, Leonardo n'a pas ménagé ses efforts pour renforcer l'effectif du PSG, et notamment au poste de gardien de but. Lors du dernier mercato estival, le directeur sportif parisien a recruté à la fois Keylor Navas, Sergio Rico (prêt avec option d'achat) et Marcin Bulka, quand Alphonse Aréola a été prêté au Real Madrid. Thomas Tuchel avait donc à disposition quatre gardiens si l'on ajoute Garisonne Innocent. Alors qu'il pourrait y avoir un nouvel embouteillage dans les buts du PSG la saison prochaine, le jeune portier de 20 ans pourrait faire ses valises pour aller trouver du temps de jeu ailleurs.

Garisonne Innocent sur le point d'être prêté ?

Selon les informations de Loïc Tanzi, divulguées sur son compte Twitter ce dimanche, Garisonne Innocent devrait être prêté lors du prochain mercato estival. A en croire le journaliste de RMC Sport , il y aurait déjà des contacts avec des clubs de Ligue 2 et deux écuries étrangères pour le gardien formé au PSG. Reste à savoir quelle est l'identité de ces équipes.