Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une ouverture pour Leonardo dans ce dossier à 0€ ?

Publié le 18 mai 2020 à 0h45 par D.M.

En fin de contrat avec le Napoli, Dries Mertens donnerait sa priorité à une prolongation plutôt qu’à un départ notamment vers le PSG. Néanmoins, la menace d’un procès civil en raison de la mutinerie organisée en novembre dernier contrarierait le joueur belge.

Meilleur buteur de l’histoire du Napoli, Dries Mertens affole l’Europe. Alors que son contrat arrive à échéance en juin prochain, l’attaquant belge suscite la convoitise de nombreux clubs qui pourraient se l’offrir sans dépenser le moindre argent lors du prochain mercato. Une opportunité en or pour le PSG qui aurait coché son nom, tout comme Chelsea et l’Inter. Mais la possibilité que Dries Mertens prolonge son contrat avec le Napoli existe et des discussions auraient été entamées afin de parvenir à un accord.

Le procès civil menace la prolongation de Mertens