Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se confirmerait pour l'avenir de Paredes !

Publié le 18 mai 2020 à 7h45 par A.C.

Leandro Paredes, milieu de terrain du Paris Saint-Germain, pourrait bien se diriger vers un retour en Italie.

Arrivé au cours de l’hiver 2019, Leandro Paredes n’a jamais réussi à s’installer avec continuité dans le onze titulaire du Paris Saint-Germain. Ainsi, plusieurs sources ont évoqué un possible départ cet été. Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2023, l’international argentin plait beaucoup en Serie A, championnat qu’il a déjà disputé avec l’AS Roma et Empoli. Son nom a notamment été évoqué dans un possible échange avec Miralem Pjanic de la Juventus, qui selon nos informations a été approché par Leonardo.

Paredes, un choix parfait pour la Juve ?