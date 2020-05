Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les priorités du Barça sont claires pour cet été

Publié le 18 mai 2020 à 4h45 par T.M.

Avec les conséquences du coronavirus, le FC Barcelone a dû revoir ses priorités pour le mercato estival. Néanmoins, le club catalan aurait des objectifs clairs pour le recrutement.

Du côté du FC Barcelone, on voyait les choses en grand pour la saison prochaine. Le rêve était notamment de faire revenir Neymar, d’assurer la succession de Luis Suarez avec Lautaro Martinez, tout en se renforçant en défense et au milieu de terrain. Toutefois, le coronavirus est passé par là et les caisses se sont vidées. De quoi obliger les Blaugrana à revoir les plans. Le dossier Neymar aurait alors été relégué au second plan par la direction du Barça, qui saurait d’ores et déjà comment utiliser l’argent à disposition à l’occasion de son mercato estival.

Lautaro Martinez et un milieu de terrain ?