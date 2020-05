Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ces 25M€ qui pourraient aider le Barça à boucler un dossier colossal !

Publié le 17 mai 2020 à 23h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone aurait coché le nom de Lautaro Martinez pour être sa recrue estivale vedette, le club catalan serait parvenu à faire une avancée dans ce dossier grâce à un deal colossal bouclé avec la Juventus. Explications.

À défaut de pouvoir rapatrier Neymar trois ans après son départ au PSG du fait de ses moyens financiers limités, le FC Barcelone aurait décidé de jeter son dévolu sur Lautaro Martinez. L’attaquant argentin de l’Inter serait vu comme le successeur de Luis Suarez qui, à 33 ans, n’incarne plus l’avenir des Blaugrana en plus d’afficher un déclin physique certain ces derniers mois. Seulement voilà, afin de concrétiser la venue du buteur de 22 ans, le Barça n’aura d’autre choix que de débourser une somme conséquente, la clause libératoire de Lautaro Martinez chez les Nerazzurri étant fixée à 111M€ pour les deux premières semaines du mercato estival. Et si les dirigeants du FC Barcelone aimeraient faire diminuer ce prix en intégrant des joueurs dans la transaction, une aide financière pourrait prochainement arriver et les aider à mener à bien le recrutement du natif de Bahía Blanca.

Le Barça compterait réinvestir les 25M€ qu’il a reçu de la Juventus pour Lautaro Martinez !