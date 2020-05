Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce deal XXL qui pourrait anéantir les plans du PSG !

Publié le 17 mai 2020 à 18h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 17 mai 2020 à 18h33

Alors que le PSG était dernièrement annoncé sur les traces de plusieurs joueurs du FC Barcelone et de la Juventus, les pensionnaires du Camp Nou auraient trouvé un accord avec l’écurie italienne pour une opération colossale impliquant trois joueurs.

En dépit du fait que le marché des transferts sera fortement perturbé l’été prochain par l’impact économique de la pandémie de COVID-19, le PSG aura de grands projets afin de renforcer son effectif. Leonardo s'est notamment lancé en quête de renforts dans l’entrejeu après avoir déjà entrepris de grands travaux dans ce secteur de jeu l’an passé avec les arrivées d’Ander Herrera, d’Idrissa Gueye et de Pablo Sarabia. Ainsi, plusieurs joueurs sont suivis de près par le directeur sportif du club de la capitale, qui a notamment abordé le cas de Miralem Pjanic avec son agent Fali Ramadani, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 24 avril dernier. Un autre secteur de jeu ferait également l’objet d’une attention toute particulière de la part des dirigeants du PSG : celui des latéraux. En effet, les pensionnaires du Parc des Princes devront compenser les départs de Layvin Kurzawa et de Thomas Meunier, eux qui arriveront au terme de leur contrat le 30 juin prochain. Côté droit, les noms de Nelson Semedo et de Mattia De Sciglio ont dernièrement été liés au PSG dans cette optique. Cependant, il se pourrait que Leonardo n’ait d’autre choix que d’oublier les deux joueurs de la Juventus et l’international portugais du FC Barcelone dans la mesure où ces deux écuries auraient d’ores et déjà conclu un deal colossal impliquant ces trois éléments.

Pjanic + De Sciglio + 25M€ contre Nelson Semedo !

D’après les informations publiées par SPORT ce dimanche, les Blaugrana et les Bianconeri auraient trouvé un accord de principe pour un deal colossal, qui prévoirait le départ de Nelson Semedo vers la Juventus dans les semaines à venir. En contrepartie, les champions en titre de Serie A auraient accepté d’envoyer Miralem Pjanic et Mattia de Sciglio en Catalogne, en plus de verser 25M€ au Barça en raison de la forte valeur marchande du Portugais de 26 ans estimée à 50M€. Le quotidien espagnol ajoute que cet accord complexe a nécessité de longues heures de travail et de négociation entre la Vieille Dame et le FC Barcelone, tous deux vivement intéressés par la perspective de réaliser une opération de la sorte, en plus d’impliquer un grand nombre d’acteurs afin de le finaliser. Et si pour l’heure nous n’en sommes qu’au stade d’un accord de principe, tout porterait à croire qu’il ne devrait pas y avoir de retournement de situation.

