Mercato - PSG : Enorme retournement de situation pour Pjanic ?

Publié le 17 mai 2020 à 17h45 par A.C.

La situation aurait radicalement changé pour Miralem Pjanic, milieu de la Juventus annoncé proche du FC Barcelone et toujours dans le viseur du PSG.

La tendance s’inverse, pour le FC Barcelone. La presse italienne évoquait des avancées significatives dans les négociations entre la Juventus et le Barça, pour l’échange concernant Miralem Pjanic et Arthur Melo. Les principaux adversaires des Catalans, notamment le Paris Saint-Germain, qui a contacté l’entourage de Pjanic selon nos informations, semblaient même être largués. Tuttosport a toutefois annoncé ce dimanche que Pjanic s’éloignait du Barça, avec Chelsea et le PSG qui pourraient finalement reprendre la main.

Le PSG ou l’Angleterre pour Pjanic