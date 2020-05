Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prêt à s’attaquer à une piste du FC Barcelone !

Publié le 17 mai 2020 à 17h15 par H.G.

En quête de renfort sur le côté droit de la défense, le PSG aurait coché le nom d’un joueur de l’Ajax Amsterdam annoncé avec insistance dans le viseur du FC Barcelone ces dernières heures.

L’un des grands chantiers de Leonardo au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts se situera dans le secteur des latéraux. Le directeur sportif du PSG devra en effet recruter un remplaçant à Layvin Kurzawa côté gauche pour suppléer Juan Bernat, l’international français étant en fin de contrat en juin prochain. Côté droit, la tâche du Brésilien sera encore plus complexe dans la mesure où il devra aussi bien compenser le départ de Thomas Meunier à l’issue de son bail et enrôler une doublure au futur nouveau titulaire au poste, Colin Dagba ne semblant pas disposer de beaucoup de crédit en interne en raison de sa fragilité physique. Le PSG aurait donc d’ores et déjà commencé à amorcer ces grands travaux, et cela aurait conduit Leonardo tout droit vers l’une des cibles du FC Barcelone, qui chercherait à compenser un éventuel départ de Nelson Semedo cet été.

Le PSG aurait coché le nom de Sergiño Dest !

D’après les informations de Mike Verweij, journaliste du quotidien néerlandais De Telegraaf , le PSG ferait partie des clubs intéressés par la perspective d’accueillir Sergiño Dest dans les prochaines semaines. Cependant, le club de la capitale serait loin d’être le seul à travailler sur cette piste puisque, outre le FC Barcelone, le Borussia Dortmund et le Bayern Munich suivraient l’américain de 19 ans de l’Ajax Amsterdam avec attention. Les Bavarois seraient même le club dont l’intérêt est le plus concret à l’heure actuelle, bien que tout serait pour l’heure paralysé par la crise causée par la pandémie de COVID-19. Une chose semble certaine : Sergiño Dest risque bien de faire l’objet de nombreuses convoitises cet été. Latéral au profil offensif et intelligent dans le jeu, ses bonnes performances réalisées avec l’Ajax Amsterdam cette saison lui auraient ainsi permis d’attirer les regards d’équipes européennes de premier plan. Reste à savoir si le PSG parviendra à s’imposer dans ce feuilleton qui ne fait que débuter.