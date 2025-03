Tromperie au PSG, elle balance sur son contrat !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Internationale française, Sarah Bouhaddi évolue aujourd’hui du côté de l’Arabie Saoudite. Mais il y a quelques mois de cela, c’est avec le maillot du PSG sur les épaules que la gardienne évoluait. Le club de la capitale qu’elle a finalement dû quitter en raison d’un imbroglio autour de son contrat. Bouhaddi en a d’ailleurs dit plus sur comment elle a été trompée par une clause.

Décidément, le PSG et ses gardiens, c’est une longue histoire. Et même au sein de l’équipe féminine, c’est le cas. Récemment, c’est Constance Picaud, qui avait décidé de faire ses valises quittant Paris pour rejoindre Fleury, qui avait réglé ses comptes. L’ancienne joueuse du club de la capitale confiait alors : « On le voit au PSG, que ce soit chez les garçons ou les filles – même si cette année il semble y avoir une hiérarchie mise en place –, les gardiens ou les gardiennes, ce n’est pas forcément leur priorité. Pour moi, c’est un poste très important ».

« Au PSG j’avais signé un contrat d’une saison et une en option »

Ancienne gardienne du PSG entre 2022 et 2023, Sarah Bouhaddi a elle aussi connu un problème qui a été à l’origine de son départ du club de la capitale. Tout est parti d’une clause dans son contrat. Ainsi, dans des propos accordés à RMC, Bouhaddi, aujourd’hui en Arabie saoudite, a expliqué : « Au Paris Saint-Germain, j’avais signé un contrat d’une saison et une en option. Pour prolonger, il fallait se qualifier pour la Ligue des champions ».

« y a eu une incompréhension sur les clauses de mon contrat »

Une clause qui a été à l’origine d’un imbroglio. « Pour moi, c’était finir dans les trois premiers. Mais j’ai appris par mon entraineur de l’époque qu’il fallait en réalité être champion de France. Il y a eu une incompréhension sur les clauses de mon contrat. Je me suis retrouvée sans club en juin », a poursuivi Sarah Bouhaddi.