Foot - PSG

PSG : Neymar se tient prêt pour son grand retour !

Publié le 17 mai 2020 à 3h30 par A.M.

Rentré au Brésil le 18 mars au moment où le confinement a été imposé en France, Neymar continue de s'entraîner et se tient prêt pour un éventuel quart de finale de Ligue des Champions.

Bien que la saison de Ligue 1 soit terminée, le PSG pourrait bien avoir à disputer les finales de la Coupe de la Ligue et de La Coupe de France avant un éventuel quart de finale de Ligue des Champions. Et si les dates ne sont pas encore fixées, Neymar se tient prêt. « Je suis ici, je m’entraîne dur, au même rythme et à la même fréquence que j’aurais eu au club. Je m’entraîne encore plus dur en fait, avec plus d’activités pour compenser le manque de jeu. L’intention est d’être prêt quand ils signalent le retour des activités au club », assure dans des propos rapportés par Canal-Supporters . Et son coach personnel, Ricardo Rosa, qui accompagne Neymar quotidiennement au Brésil, confirme la tendance.

Neymar se prépare