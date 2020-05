Foot - PSG

PSG : Neymar annonce la couleur pour son grand retour !

Publié le 16 mai 2020 à 11h00 par La rédaction

Confiné au Brésil depuis le 18 mars dernier, Neymar continue de s’entraîner pour être prêt pour un éventuel retour à la compétition après la crise du coronavirus.

Neymar continue de se préparer. Retourné au Brésil dans sa résidence de Mangaratiba, près de Rio de Janeiro, pour le confinement (ce qui n’a pas manqué de créer la polémique), le numéro 10 du PSG s’entraîne dur tous les jours, afin de se maintenir en forme pour un potentiel retour à la compétition. En effet, le PSG doit encore disputer les finales de coupe nationale ainsi que la Ligue des Champions, malgré l’arrêt définitif de la Ligue 1 déjà acté par la LFP. Et il se tient prêt…

« Je m’entraîne encore plus dur »