PSG : Mbappé est appelé à succéder à Cristiano Ronaldo et Lionel Messi !

Publié le 11 mai 2020 à 6h15 par Th.B.

Pépite du football européen et du PSG tout en étant déjà champion du monde malgré son jeune âge, Kylian Mbappé aurait les qualités nécessaires pour reprendre le flambeau de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi

À tout juste 21 ans, Kylian Mbappé a déjà remporté un trophée que ni Lionel Messi, ni Cristiano Ronaldo n’ont pu rafler jusqu’ici au cours de leurs carrières respectives, à savoir la Coupe du monde. Cependant, les deux superstars du football sont parvenus à soulever plusieurs Ligues des champions et Ballons d’Or. Empilant les titres collectifs et individuels au PSG depuis son arrivée à l’été 2017, Mbappé a encore toute sa carrière devant lui pour égaler ses aînés, et au vu de ses performances et de son talent, l’attaquant du PSG serait tout indiqué pour prendre la succession de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

Wenger estime qu’après Ronaldo et Messi, ce sera au tour de Mbappé et de Neymar