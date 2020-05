Foot - PSG

PSG : Sacré meilleur buteur de Ligue 1, Mbappé réclame un geste pour Ben Yedder !

Publié le 8 mai 2020 à 21h06 par La rédaction

Ayant tous les deux inscrit 18 buts en Ligue 1 cette saison, Kylian Mbappé a été couronné meilleur buteur de la saison. Une décision injuste d’après l’attaquant du PSG qui a demandé à la Ligue d’également récompenser Wissam Ben Yedder.