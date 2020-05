Foot - PSG

PSG : Messi, Ronaldo... Emery fait une grosse prédiction sur l'avenir de Neymar !

Publié le 2 mai 2020 à 23h45 par H.G.

Entraîneur du PSG entre 2016 et 2018, Unai Emery a vu Neymar arriver dans la capitale française à l’été 2017. Et aux yeux du technicien basque, l’international brésilien est amené à prendre la succession de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo dans les prochaines années.

Arrivé au PSG en août 2017, Neymar n’a pas encore réussi ce pour quoi le club de la capitale avait déboursé 222M€ pour l’arracher au FC Barcelone : installer Paris sur le toit de l’Europe en guidant l’écurie parisienne vers un sacre en Ligue des Champions. Assistant impuissant aux éliminations parisiennes en 2018 et en 2019 pour cause de blessures, l’international brésilien était bien au rendez-vous cette année et a eu un rôle prépondérant dans la qualification du PSG pour les quarts de finale acquise face au Borussia Dortmund en marquant à l'aller et au retour. Maintenant, tout le monde attend de savoir quel adversaire affronteront les joueurs parisiens en quarts de finale si la compétition est en mesure de reprendre après avoir été suspendue en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19. Neymar aura alors une nouvelle fois l’occasion de guider ses troupes pour tenter de franchir un palier que le PSG n’a jamais réussi à passer depuis son rachat par QSI en 2011. S'il y parvient, cela lui permettra de se rapprocher un peu plus de ce à quoi il est destiné aux yeux d'Unai Emery : prendre la succession de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo dans quelques années.

« Neymar a le foot en lui »