PSG - Clash : La réponse surréaliste d'Haaland à Neymar !

Publié le 1 mai 2020 à 8h45 par A.M.

Quelques semaines après la victoire du PSG contre le Borussia Dortmund (2-0), la qualification parisienne semble très lointaine compte tenu des événements qui ont suivi. Mais Erling Braut Haaland n'a pas oublié cette rencontre, et notamment la façon dont les Parisiens l'ont chambré. De nouveau interrogé sur cette situation, le jeune norvégien a eu une réponse pour le moins déconcertante.

Cela semble tellement loin. Le 11 mars dernier le PSG inversait la tendance contre le Borussia Dortmund en huitième de finale de la Ligue des Champions en s'imposant dans un Parc des Princes vide (2-0). C'était d'ailleurs le dernier match avant la suspension des saisons. Mais cette rencontre avait été marquée par les tensions entre les joueurs. Durant les trois semaines séparant les deux matches, le club de la Ruhr ne s'était pas gêné pour chambrer le PSG, tandis que juste avant le le retour, Erling Braut Haaland se distinguait sur les réseaux sociaux en lâchant, à propos de Paris, « c'est ma ville pas la vôtre . » Il n'en fallait pas plus pour faire réagir les Parisiens qui n'ont pas manqué de répondre à l'attaquant norvégien sur les réseaux sociaux ou sur le terrain en se regroupant sur la pelouse afin d'imiter la célébration du jeune attaquant en se mettant en position de méditation. D'ailleurs, Marquinhos révélait récemment que Neymar avait pris les choses en main pour se venger des joueurs du Borussia Dortmund.

Haaland remercie les joueurs du PSG