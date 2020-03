Foot - PSG

PSG - Clash : Haaland, Dortmund… Kimpembe justifie le comportement du PSG !

Publié le 15 mars 2020 à 12h45 par Th.B.

Après avoir éliminé le Borussia Dortmund qui s’était montré très taquin à la suite du match aller que ce soit Erling Braut Haaland ou les autres joueurs du BvB, le PSG a rendu la pareille aux Allemands et Presnel Kimpembe n’a pas condamné les actes des joueurs parisiens. Au contraire.

Grâce à des réalisations de Neymar et de Juan Bernat (2-0), le PSG a inversé la tendance face au Borussia Dortmund mercredi et s’est qualifié pour les 1/4 de finales de la Ligue des champions, une première depuis 2016. En fêtant son but, Neymar avait fait la célébration d’Erling Braut Haaland pour se payer la tête du jeune buteur norvégien du BvB qui se serait moqué du PSG dans une publication sur Snapchat entre les deux rencontres. Dans la foulée du succès parisien dans un Parc des princes à huis clos, tout l’effectif du PSG a pris la pose sur la pelouse pour caricaturer Haaland ainsi que dans le vestiaire parisien. Un comportement qui a suscité de vifs commentaires.

« On a gardé ça dans un coin de notre tête, et ça nous a porté profit »