PSG : Kylian Mbappé dévoile son but préféré !

Publié le 29 avril 2020 à 21h55 par A.D.

Kylian Mbappé a déjà marqué beaucoup de buts depuis le début de sa jeune carrière. Comme il l'a lui-même confié, sa réalisation préférée a été inscrite face à la Croatie en Coupe du Monde.