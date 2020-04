Foot - PSG

PSG : Quand Unai Emery s’enflamme pour Neymar !

Publié le 29 avril 2020 à 20h25 par J.-G.D.

Invité à se confier sur Neymar, Unai Emery, ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, se montre dithyrambique à l’égard de la star brésilienne.