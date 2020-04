Foot - PSG

PSG : Coronavirus, confinement… Leonardo et Al-Khelaïfi prendraient les choses en main !

Publié le 26 avril 2020 à 17h45 par Th.B.

Alors que certaines stars du PSG ont quitté le territoire français pour passer le confinement ailleurs, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi auraient contacté Neymar, Edinson Cavani ou encore Keylor Navas pour leur dire de se tenir prêts à rentrer en France.

Suite à l’allocution d’Emmanuel Macron le 16 mars dernier et à l’instauration du confinement sur l’ensemble du territoire français, une poignée des joueurs étrangers du PSG ont regagné leurs terres d’origine. C’est le cas de Neymar, de Thiago Silva, de Keylor Navas, et d’Edinson Cavani entre autres. Et alors que le premier ministre Edouard Philippe va s’exprimer mardi pour présenter le plan de déconfinement, les clubs de Ligue 1 seront alors fixés pour la reprise. En amont de cette prise de parole du gouvernement, le PSG serait passé à l’action.

Neymar et le reste des joueurs ayant quitté le sol français auraient été contactés !