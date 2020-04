Foot - PSG

PSG : Quand Marco Verratti se moque de l’OM et sa Ligue des Champions...

Publié le 26 avril 2020 à 5h30 par T.M.

Dans sa conquête de la Ligue des Champions, le PSG est régulièrement moqué par les fans de l’OM. Marco Verratti a donc voulu leur répondre.

A jamais les premiers ! Du côté de l’OM, on ne cesse de rappeler la victoire en Ligue des Champions en 1993, peut-être un peu trop dès fois. Pour les fans phocéens, cela devenu l’argument principal au moment de se moquer des déboires du PSG sur la scène européenne. Depuis 2011 et l’arrivée des Qataris, le club de la capitale n’a jamais à aller plus loin que les quarts de finale. Sur la Canebière, on se délecte ainsi de cette victoire en 1993 et des faux pas du PSG, mais Marco Verratti a voulu aussi rafraîchir certaines mémoires.

« La seule chose à laquelle ils peuvent encore s’accrocher »