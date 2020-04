Foot - PSG

PSG : L'annonce forte d'Al-Khelaïfi sur la Ligue des Champions !

Publié le 28 avril 2020 à 20h13 par A.D. mis à jour le 28 avril 2020 à 20h14

Ce mardi, le Premier ministre a annoncé que la Ligue 1 ne reprendra pas ses droits cette saison. Alors que la Ligue des Champions est maintenue, Nasser Al-Khelaïfi a fait passer un message fort.