Foot - PSG

PSG - Malaise : Mauro Icardi au cœur d'une incroyable polémique en Italie !

Publié le 1 mai 2020 à 13h15 par A.M.

Alors que son avenir est encore incertain au Paris Saint-Germain, Mauro Icardi a fait parler de lui en Italien. En effet, en likant un publication Instagram de Bojan Krkic, l'attaquant argentin s'est attiré les foudres des fans de l'Inter Milan avec lesquels la relation était déjà tendue. Explication.

La situation de Mauro Icardi se complique. En froid avec les dirigeants et les supporters de l'Inter Milan, Mauro Icardi a été contraint de quitter le club lombard l'été dernier alors qu'il en était le capitaine. Leonardo, fraîchement revenu au poste de directeur sportif du PSG, n'a pas manqué de sauter sur l'occasion en obtenant le prêt avec option d'achat de l'attaquant argentin. Toutefois, malgré des débuts remarqués à Paris, Mauro Icardi n'est pas sûr de rester. Et pour cause, son option d'achat estimée à 70M€ pourrait peser lourd dans les finances du club de la capitale, surtout avec la crise qui frappe le monde actuellement. Toutefois, un retour à l'Inter Milan semble de moins en moins envisageable pour Mauro Icardi...

Le like de la discorde

Et pour cause, déjà en froid avec les supporters de l'Inter Milan, Mauro Icardi se serait une nouvelle fois attiré les foudres des fans du club lombard comme le raconte la Gazzetta dello Sport. En effet, l'attaquant argentin s'est distingué en likant le post Instagram de Bojan Krkic. Jusque-là rien d'alarmant, d'autant plus que les deux joueurs se sont côtoyés dans les équipes de jeunes du Barça, sauf que l'ancien attaquant du FC Barcelone faisait référence à la demi-finale retour de la Ligue des Champions 2010 qui avait vu l'Inter Milan se hisser en finale pour remporter cette édition. Mais ce soir-là, au Nou Camp les Nerazzurri sont passés très proches de l'élimination. Menés 1 à 0, les Intéristes encaissent un but de Bojan Krkic dans les arrêts de jeu qui envoie le Barça en finale. Mais l'arbitre décide d'annuler ce but pour un hors jeu. C'était il y a dix ans et l'ancienne pépite catalane n'a toujours pas digéré cette décision arbitrale, célébrant cette date par un « aniVARsario » sous entendant que si la VAR avait existé à l'époque, l'issue de la rencontre aurait été différente. Un avis visiblement partagé par Mauro Icardi qui a liké la publication de Bojan Krkic. En un clic, l'attaquant argentin s'est donc une nouvelle fois mis à dos les fans de l'Inter Milan...