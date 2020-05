Foot - PSG

PSG - Malaise : Unai Emery charge un joueur du PSG après la remontada face au Barça

Publié le 2 mai 2020 à 18h15 par B.C.

A la tête du PSG qui a sombré sur la pelouse du Camp Nou le 8 mars 2017, Unai Emery est revenu sur cette défaite historique face au FC Barcelone, et avoue qu'il aurait dû sortir l'un des joueurs présents ce soir-là.

Le 8 mars 2017, le PSG entrait malgré lui dans l'histoire du football en s'inclinant 6 buts à 1 sur la pelouse du FC Barcelone en huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions, se faisant ainsi éliminer de la compétition malgré la victoire éclatante (4-0) à l'aller. Un revers dont ne s'est jamais remis Unai Emery. Plus de trois ans après, personne n'a oublié ce match, à commencer par l'entraîneur basque qui en a toujours voulu à Deniz Aytekin. Au moment de se remémorer une nouvelle fois cette remontada dans des propos relayés par EFE , Unai Emery en a rajouté une couche au sujet de l'arbitre allemand, mais l'ancien coach du PSG regrette également l'un de ses choix concernant un jour.

« J'ai vu qu'un joueur important pour nous se cachait derrière le résultat »