PSG : Nasser Al-Khelaïfi dédie le titre aux personnels soignants

Publié le 30 avril 2020 à 18h19 par B.C.

Suite à l'arrêt de la saison 2019-2020 de Ligue 1, le PSG a officiellement été sacré champion de France ce jeudi. Un titre que Nasser Al-Khelaïfi, le président parisien, dédie aux personnels soignants.