Foot - PSG

PSG : Ce joueur de Ligue 1 qui loue l’attitude de Neymar !

Publié le 2 mai 2020 à 23h12 par H.G.

Tout fraîchement retraité, Florent Balmont a apporté son regard sur sa dernière saison en Ligue 1. Et le désormais ex-milieu de Dijon a admis qu’il avait tout particulièrement apprécié le visage affiché par Neymar cette année avec le PSG.