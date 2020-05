Foot - PSG

PSG : Neymar s'enflamme pour le titre !

Publié le 1 mai 2020 à 11h09 par La rédaction

Alors que le Championnat de France a rendu son verdict suite à l'arrêt de la saison décidé par la LFP, le PSG a été désigné champion en Ligue 1. Un titre qui rend très heureux Neymar.