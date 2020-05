Foot - PSG

PSG : Le beau message de Thiago Silva après le titre

Publié le 1 mai 2020 à 10h27 par La rédaction

A l'image de Nasser Al-Khelaïfi, Thiago Silva a tenu à dédier le titre de Champion de France, obtenu par le PSG suite à l'arrêt de la saison, aux personnels soignants.