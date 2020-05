Foot - PSG

PSG - Malaise : La ville de Manchester répond à la femme d’Angel Di Maria !

Publié le 9 mai 2020 à 4h45 par T.M.

Angel Di Maria n’a clairement pas apprécié son passage à Manchester United et sa femme l’a dernièrement fait savoir. Une sortie qui vaut certaines critiques à l’Argentin.

Aujourd’hui, Angel Di Maria est épanoui au PSG. L’Argentin a le sourire, ce qui n’était clairement pas le cas à Manchester United. Bien qu’il ne soit resté qu’un an en Angleterre, il en garde un très mauvais souvenir. « C’était horrible. Manchester, c’est le pire, c’est horrible. Pourtant, on a tout mis (pour y aller). (...) C’était horrible, je n’aimais rien. Les gens sont tout blanc. Ils marchent et vous ne savez pas s’ils vont vous tuer », a notamment lâché la femme de Di Maria.

« L’un des plus gros flops »