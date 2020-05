Foot - PSG

PSG : Neymar, Verratti... Ce joueur de Ligue 1 qui est fan des Parisiens !

Publié le 3 mai 2020 à 3h45 par A.M.

Bien que les joueurs du PSG soient souvent critiqués en France, Florent Balmont, tout jeune retraité des terrains, ne manque pas de s'enflammer pour Marco Verratti et Neymar.

La fin de la saison entérinée par la LFP a également sonné la fin de la carrière de Florent Balmont qui évoluait à Dijon depuis 2016. Passé par l'OL, Toulouse, Nice et Lille, le milieu de terrain de 40 ans peut se targuer d'être triple Champion de France, deux fois à Lyon et une fois au LOSC où son rôle était bien plus important. Désormais à la retraite, Florent Balmont a donné son avis sur la Ligue 1 et notamment le PSG en s'attardant particulièrement sur Neymar et Marco Verratti.

«Verratti, je l’adore»