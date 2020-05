Foot - PSG

PSG : Messi, Ronaldo… Cette grande annonce sur l’avenir de Mbappé

Publié le 10 mai 2020 à 23h45 par La rédaction

Considéré comme l’un des plus grands espoirs du football mondial et déjà propulsé au rang de superstar du ballon rond, Kylian Mbappé pourrait bien être le successeur de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo…

Kylian Mbappé continue son ascension fulgurante. Déjà au sommet du football mondial avec l’Equipe de France lors du Mondial 2018, l’international français est aujourd’hui à la tête du classement des buteurs de Ligue 1, à égalité avec Wissam Ben Yedder. Considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération, déjà dans le top 10 du Ballon d’Or... Arsène Wenger estime d’ailleurs que Mbappé pourrait être le digne successeur de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo…

Arsène Wenger le voit au sommet