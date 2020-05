Foot - PSG

PSG : Les vérités de Trapp sur son passage au PSG !

Publié le 10 mai 2020 à 9h10 par La rédaction

Alors qu’il évolue aujourd'hui à l’Eintracht Francfort, Kevin Trapp n'a pas oublié le PSG. Le gardien allemand a clamé haut et fort son amour pour le club parisien et a également évoqué ses meilleurs souvenirs.