Foot - PSG

PSG : La femme de Thiago Silva évoque… une réduction des salaires !

Publié le 9 mai 2020 à 23h10 par La rédaction

Interrogé par Le Parisien sur plusieurs sujets, Isabelle Silva a pris part au débat des réductions de salaires des joueurs en cette situation financière délicate. Selon elle, les professionnels du PSG devraient également passer par là.