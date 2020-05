Foot - PSG

PSG - Malaise : La nouvelle sortie fracassante d’Emery sur la remontada !

Publié le 3 mai 2020 à 4h15 par A.M.

Il y a un peu plus de trois ans, le Paris Saint-Germain vivait un enfer au Nou Camp contre le FC Barcelone en huitième de finale de la Ligue des Champions (1-6). Une soirée qu'Unai Emery n'a toujours pas digéré. Et le technicien basque est encore remonté contre l'arbitre de la rencontre.

C'est une soirée que les supporters du PSG ne sont pas près d'oublier. Le 8 mars 2017, les Parisiens se rendent au Camp Nou pour le huitième de finale retour de Ligue des Champions forts d'un large succès au match aller (4-0). Mais contre toute attente, le FC Barcelone va inverser la tendance (6-1) et mettre au gout du jour le terme remontada . Entraîneur du PSG à ce moment-là, Unai Emery avait d'ailleurs récemment pointé du doigt Denis Aytekin, arbitre de la rencontre : « Il y avait eu deux rencontres. On avait joué un match contre Barcelone et un autre contre Aytekin (... ) Avec le VAR on passait clairement ce tour ». Et le discours du technicien basque n'a pas changé.

«Si je commence par la fin, je changerais l’arbitre et c’est tout»