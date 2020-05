Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar reçoit un terrible conseil sur le Barça

Publié le 16 mai 2020 à 5h30 par T.M.

Alors que Neymar souhaiterait toujours retrouver le FC Barcelone, son compatriote Felipe Melo a tenu à lui faire passer un message fort à ce sujet.

Pas un jour ne passe sans que l’avenir de Neymar ne fasse parler et anime la rubrique mercato. Reparti pour une 3ème saison avec le PSG l’été dernier, le Brésilien n’aurait pas oublié son grand rêve : retrouver le FC Barcelone. En coulisse, Neymar ferait ainsi tout pour mettre toutes les chances de son côté afin de porter à nouveau le maillot blaugrana. Problème, avec le coronavirus, cette opération semble plus que difficile. Le Parisien pourrait donc ne jamais retrouver Barcelone, et si cela venait à être le cas, Felipe Melo a tenu à le prévenir.

De nouveau dans l’ombre de Messi !