Mercato - PSG : La piste Pjanic ne fait pas l’unanimité...

Publié le 16 mai 2020 à 4h45 par T.M.

Alors que Leonardo travaille actuellement sur l’arrivée de Miralem Pjanic, Jérôme Rothen n’est pas fan de cette idée du PSG.

Le mercato estival ouvrira prochainement ses portes et pour Leonardo, il est notamment question de trouver un nouveau milieu de terrain pour le PSG. Voulant apporter un plus physiquement, le Brésilien étudierait différentes pistes à l’instar de Tiémoué Bakayoko ou Thomas Partey. Mais ces dernières heures, c’est la piste Miralem Pjanic qui semblait être totalement relancée. Le joueur de la Juventus est très apprécié par Leonardo. Viendra-t-il alors épauler Marco Verratti et Idrissa Gueye au PSG ?

« C’est tout l’inverse »