Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les 3 plus gros ratés d’Andoni Zubizarreta...

Publié le 16 mai 2020 à 4h30 par T.M.

Cela a été officialisé ce jeudi soir, Andoni Zubizarreta a quitté l’OM et son poste de directeur sportif. Derrière lui, l’Espagnol laisse d’ailleurs un bilan pas très glorieux.

Ces derniers jours, cela est très mouvementé du côté de l’OM. Si une vente de Frank McCourt ne cesse d’être évoquée, les fans phocéens ont finalement reçu une autre terrible nouvelle ce jeudi : le départ d’Andoni Zubizarreta, qui occupait alors le poste de directeur sportif. Arrivé en 2016 aux débuts du projet McCourt, l’Espagnol laisse donc son poste du côté de l’OM. Il faut dire que les critiques étaient nombreuses à l’encontre de Zubizarreta. Censé dénicher de bons coups sur le marché, il a plutôt fini avec un bilan pas très avantageux, avec certains flops à son actif.

Les casseroles de Zubizarreta

Depuis 2016, Andoni Zubizarreta n’a pas tout le temps eu le nez creux au moment de renforcer l’OM. Et quand on pense à ces flops, on ne peut éviter le cas Kostas Mitroglou. Alors que le club phocéen avait répété être en quête du « grantatakan », le pari a été tenté avec le Grec. Un investissement important, très loin d’être rentable et que l’OM traine aujourd’hui comme un boulet tant Mitroglou a déçu sur le terrain. Dernièrement, c’est aussi l’arrivée de Nemanja Radonjic qui a suscité les critiques. En recrutant le Serbe à l’été 2018, Zubizarreta a voulu parier sur l’avenir, mais cela a eu un prix, plus de 10M€. Une somme qui a fait énormément réagir étant donné les performances de Radonjic, qui a marqué son premier but à l’OM seulement cette saison. Et que dire également de Grégory Sertic. Arrivé en 2016 sur la Canebière, il n’a joué qu’une vingtaine de matchs et avec des performances loin d’être à la hauteur.