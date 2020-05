Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : PSG, trahison... Ce transfert qui « ferait tache» !

Publié le 16 mai 2020 à 4h00 par A.M.

Alors que Leonardo apprécie le profil de Boubacar Kamara, Ludovic Obraniak ne semble pas croire à un possible transfert du joueur de l'OM vers le PSG.

En quête d'un renfort dans l'entrejeu, le Paris Saint-Germain apprécie le profil de Boubacar Kamara. Il faut dire que le jeune Marseillais a réalisé une excellente saison sous les ordres d'André Villas-Boas qui l'a replacé au milieu de terrain juste devant la défense. Un secteur de jeu dans lequel il a brillé au point de susciter l'intérêt du PSG. D'ailleurs, cela pourrait permettre à l'OM de récupérer un gros chèque indispensable afin de combler son important déficit. Toutefois, l'ancien joueur du LOSC et désormais consultant pour L'Equipe , Ludovic Obraniak estime qu'il y a peu de chance que Boubacar Kamara rejoigne le PSG. Et pour cause, étant formé à l'OM, un tel transfert pourrait représenter une trahison aux yeux du public phocéen.

Kamara, trahison impossible ?