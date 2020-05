Foot - PSG

PSG : Mbappé, Neymar... Cette nouvelle mise au point sur le chambrage contre Dortmund

Publié le 11 mai 2020 à 0h45 par H.G.

Alors que les joueurs du PSG ont été critiqués par certains pour leur attitude après la qualification acquise face au Borussia Dortmund, Ander Herrera a justifié les raisons qui avaient poussées les Parisiens à réagir de la sorte.

Les images de la qualification du PSG face au Borussia Dortmund semblent dater d’une autre époque. Il y a près de deux mois, le club de la capitale s’est qualifié face au club de la Ruhr en renversant la vapeur après sa défaite au match aller (2-1) avec une victoire 2-0 dans un Parc des Princes à huis clos. Cette victoire a mis fin à une série de trois éliminations consécutives en huitième de finale de la Ligue des Champions pour le PSG, donnant lieu à une magnifique communion avec les supporters parisiens qui s’étaient massés en nombre à l’extérieur de l’enceinte du stade pour encourager leur équipe. Mais si la beauté de cette communion a été quasi unanimement saluée, d’autres images ont davantage défrayé la chronique, et notamment celles des joueurs parisiens, Neymar en tête, n’hésitant pas à chambrer le Borussia Dortmund et son attaquant Erling Braut Haaland en mimant sa célébration.

« Ce n’est pas bon de mettre en colère Neymar et Kylian Mbappé »