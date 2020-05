Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Federico Chiesa, le profil parfait ?

Publié le 10 mai 2020 à 20h30 par La rédaction

Courtisé par le PSG, l’Inter Milan ou encore la Juventus, l’ailier droit international italien de la Fiorentina Federico Chiesa pourrait avoir tout du profil parfait pour Leonardo et le PSG. Portrait d’un de plus grands talents de sa génération.

Il mesure 1m75, pèse 70 kilos, est très rapide, bon dribbleur et également bon finisseur. International italien depuis le 23 mars 2018, le jeune Federico Chiesa (22 ans) a tout pour plaire… Et il plaît. La Juventus, l’Inter Milan, Chelsea et le PSG sont très intéressés par le profil de l’international italien de la Fiorentina. D’abord déclaré intransférable par la direction de la Fio, il pourrait finalement être libéré contre une somme avoisinant les 60 millions d’euros… Et le PSG devrait tenter d’en profiter.

Sa polyvalence plaît

En effet, Chiesa fait partie de la génération dorée italienne qui commence à pointer le bout de son nez. Capable d’évoluer partout sur le front de l’attaque, Federico Chiesa est un modèle de polyvalence sur le front de l’attaque. Une polyvalence qui pourrait être exploitée à Paris. En effet, il est capable d’évoluer sur les côtés, en pointe, en soutien d’un attaquant, en tant qu’ailier ou milieu côté… Il sait à peu près tout faire offensivement. Pourtant, malgré ses bonnes qualités footballistiques, il doit encore progresser pour pouvoir atteindre le top niveau qui lui est promis. Assez avare en efforts défensifs, l’Italien de 22 ans doit encore apprendre à se mettre pleinement au service du collectif. Mais un transfert dans un top club, comme a pu le faire Federico Bernardeschi avant lui, pourrait lui permettre de franchir ce cap…

La Juventus en pôle ?

Et justement, Chiesa pourrait prendre la même trajectoire de carrière que son ancien coéquipier Bernardeschi. En effet, la Juventus pourrait se retrouver en pôle position dans ce dossier. Alors que Douglas Costa et Bernardeschi sont annoncés sur le départ, la Juventus prospecte sur le marché des transferts, et pourrait avoir une longueur d’avance dans le dossier Chiesa. D’abord réticent à l’idée de vendre Chiesa à un autre club italien, le président de la Fiorentina aurait changé ses positions, ce dernier voyant surtout l’aspect financier très intéressant de la transaction. Ainsi, la Juventus aurait contacté la Fio pour se renseigner concernant Chiesa, et aurait une longueur d’avance dans le dossier. Leonardo va devoir se réveiller et passer à l’action s’il souhaite vraiment attirer ce grand espoir Italien…