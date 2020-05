Foot - PSG

PSG : Le clan Neymar fait une annonce !

Publié le 16 mai 2020 à 16h45 par La rédaction

Confiné au Brésil avec son coach personnel Ricardo Rosa, l’international brésilien Neymar suit un programme d’entraînement assez strict, que son coach vient de dévoiler.

Neymar se tient prêt. Dès l’annonce du confinement, Neymar s’est envolé direction sa résidence à Mangaratiba, près de Rio de Janeiro, afin d’y passer le confinement. Et depuis le 18 mars dernier, l’international brésilien du PSG s’entraîne dur afin de se maintenir en forme pour un potentiel retour à la compétition avec le PSG, qui doit encore jouer les finales de coupe nationale ainsi que la Ligue des Champions. Et pour cela, il suit un programme tout particulier…

« On maintient un bon niveau de performance »