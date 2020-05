Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir de Kurzawa déjà tout tracé ?

Publié le 18 mai 2020 à 5h45 par Th.B.

En fin de contrat une fois que la saison touchera à sa fin, Layvin Kurzawa va quitter le PSG et risquerait de rejoindre le nord de Londres.

Arrivé en provenance de l’AS Monaco à l’été 2015, Layvin Kurzawa était un jeune latéral gauche supposé devenir une référence à son poste à la fois au PSG et en Équipe de France. Aujourd’hui âgé de 27 ans, Kurzawa n’a pas répondu aux attentes, et le PSG ne voudrait pas prolonger son contrat courant jusqu’en juin prochain, comme le10sport.com vous l’assurait lors de la deuxième quinzaine d’avril. Annoncé chez des cadors européens, que ce soit en Italie, en Espagne ou encore en Angleterre, où Layvin Kurzawa va signer à l’intersaison ?

Kurzawa à Arsenal, une opération en très bonne voie ?