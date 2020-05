Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Retour de flamme pour Jovic ?

Publié le 18 mai 2020 à 7h30 par A.C.

Après une saison décevante au Real Madrid, Luka Jovic pourrait bien plier bagages.

Arrivé avec l’étiquette de future star et fort de prestations plus qu’abouties en Bundesliga, Luka Jovic s’est cassé les dents au Real Madrid. Entre blessures récurrentes et la concurrence de Karim Benzema, l’attaquant n’a jamais su s’imposer durablement au sein du onze de Zinedine Zidane. La presse espagnole a ainsi évoqué un possible départ pour Jovic, qui a tout de même couté pas moins de 60M€ aux Merengue . El Confidencial a toutefois récemment évoqué que le Real Madrid aurait décidé de garder Jovic, faute de remplaçant.

Jovic priorité du Napoli, mais...