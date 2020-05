Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait une ouverture pour Boubacar Kamara

Publié le 18 mai 2020 à 5h00 par T.M.

Cet été, Leonardo pourrait bien aller piocher du côté de l’OM pour renforcer le PSG. Intéressé par Boubacar Kamara, le Brésilien pourrait bien voir la porte s’ouvrir.

A la recherche d’un milieu de terrain capable d’apporter un plus physique au PSG, Leonardo pourrait aussi devoir recruter un défenseur central pour assurer la succession de Thiago Silva. Et si le directeur sportif faisait une pierre deux coups ? En effet, selon les dernières informations, le PSG serait intéressé par le prodige de l’OM, Boubacar Kamara, capable d’évoluer en défense centrale et au milieu de terrain. Une opportunité en or pour Leonardo, qui pourrait bien compter sur les malheurs des Phocéens pour arriver à ses fins avec Kamara.

Sacrifier Kamara pour renflouer les caisses ?