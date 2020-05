Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane préparerait son offensive pour Haaland !

Publié le 17 mai 2020 à 21h00 par D.M.

Les prestations d’Erling Braut Haaland ce samedi ont trouvé écho auprès du Real Madrid qui chercherait toujours à mettre la main sur l’attaquant. Une offensive pourrait avoir lieu lors du prochain mercato à condition d’enregistrer des départs afin de renflouer les caisses.

La suspension de la Bundesliga en raison de la crise sanitaire n’a eu que très peu d'effets sur les performances d’Erling Braut Haaland. Pour la reprise du championnat, le prodige norvégien s’est de nouveau montré décisif face à Schalke 04 ce samedi en inscrivant un but et en délivrant une passe décisive. Arrivé en janvier au Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland susciterait l’intérêt des plus grands clubs à l’instar du Real Madrid qui aurait fait de l’attaquant de 19 ans sa priorité pour le prochain mercato.

Le Real Madrid aurait observé le match d'Haaland