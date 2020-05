Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va passer à côté d'un très joli coup !

Publié le 18 mai 2020 à 3h45 par A.M.

Très apprécié par Leonardo, Sandro Tonali est pourtant en route vers l'Inter Milan et devrait donc échappé au PSG comme le10sport.com pour vous le révèle.

Grande promesse du football italien, Sandro Tonali a confirmé tout les espoirs placés en lui cette saison en Serie A. Des prestations qui n'ont pas manqué d'attirer l'intérêt de tous les plus grands clubs européens tels que le FC Barcelone, la Juventus, l'Inter Milan, le Milan AC ou encore le Paris Saint-Germain. Comme révélé ces derniers jours par le10sport.com, Leonardo fait même le forcing afin de recruter le milieu de terrain de Brescia et impliquant même Marco Verratti. Mais Sandro Tonali s'éloigne plus que jamais du PSG.

Tonali vers l'Inter

En effet, comme le10sport.com vous le révèle en exclusivité, Sandro Tonali se dirige tout droit vers l'Inter Milan. D'abord promis à la Juventus, le jeune milieu de terrain n'a pas réussi à trouver d'accord avec la Vieille Dame ce qui a permis au club lombard de s'immiscer dans la transaction et d'accélérer de manière impressionnante au point d'être tout proche de boucler le deal. Autrement dit, Antonio Conte va réussi un très joli coup et s'offre le luxe de devant le PSG et surtout son grand rival la Juventus.